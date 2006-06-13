Розпочалося засідання політради блоку “Наша Україна”
14:04, 13 червня 2006Суспільство
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О 17.00 брифінг лідерів партій-учасниць блоку
Розпочалося засідання політради блоку “Наша Україна” за участю лідерів усіх партій – засновниць блоку з розгляду питання про формування парламентської коаліції.
Як повідомили УНІАН у прес-службі “Нашої України”, по завершенні засідання о 17.00 відбудеться брифінг лідерів партій-учасниць блоку. Адреса: вул.Спаська, 37.
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