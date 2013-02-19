Профспілка закликала ЗМІ утриматися від бойкотування УНІАН

Про це йдеться у заяві НМПУ.

“Незалежна медіа-профспілка України закликає українські ЗМІ утриматися від бойкотування інформаційного агентства УНІАН. Адже ситуація в агентстві не однозначна: крім ініціаторів цензури і поширення фальшивих новин, там є високопрофесійний колектив журналістів, який стійко бореться проти цензури і перекручувань в новинах”, - підкреслюється у заяві.

НМПУ звертає увагу на той факт, що осередок медіа-профспілки в УНІАН намагається не допустити подальшого нищення репутації агентства.

“За цих умов бойкотування новин УНІАН і означатиме провал зусиль колективу, який у намаганні відстояти своє чесне ім’я та право на вільну і професійну журналістику виступив проти розповсюдження на сайті агентства за рішенням менеджменту агентства інформаційних повідомлень, що не відповідали дійсності”, - написано в документі.

НМПУ наголошує, що з моменту виходу неправдивих інформаційних повідомлень 11 лютого цього року, менеджмент агентства, за свідченням творчого колективу УНІАН, фактично самоусунувся від управління агентством, а публічне звернення колективу до власників і керівників від 13 лютого так і залишається без відповіді.

В цих умовах місцевий осередок НМПУ в УНІАН схвалив рішення скликати і провести загальні збори, в ході яких розглянути питання створення Тимчасової редакційної ради з метою відновлення репутації агентства, ухвалити рішення про введення авторизації інформації, а також розглянути можливість оголошення страйку.

“НМПУ висловлює свою повну підтримку та солідарність таким діям осередку НМПУ, а також всьому колективу УНІАН, який продовжує боротьбу, незважаючи на відсутність відповіді з боку власника”, - наголошується в заяві.