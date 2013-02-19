Кабмін затвердив порядок фінансування всеукраїнського референдуму

Відповідна постанова розміщена на веб-порталі уряду.

Згідно з документом, головним розпорядником бюджетних коштів, що виділяються на підготовку і проведення Всеукраїнського референдуму, є Центральна виборча комісія, а розпорядниками коштів нижчого рівня – окружні комісії референдуму. Бюджетні кошти перераховуються до ЦВК Казначейством відповідно до щомісячного розпису. ЦВК складає і затверджує показники зведеного кошторису і розподіляє показники зведеного кошторису для кожної окружної комісії і подає їх до Казначейства. Рахунки окружних комісій відкриваються в органах Казначейства за місцем знаходження. При цьому зразки підпису глави, заступника глави, головного бухгалтера і відтиск печатки окружкому, який подається до Казначейства для відкриття рахунків, підтверджується головою ЦВК або нотаріально.

Витрати ЦВК і окружкомів з референдуму, як сказано у постанові КМУ, здійснюються відповідно до затвердженого в Мінфіні Порядку надання і повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету.

При цьому окружкоми подають виписки по руху коштів на реєстраційному рахунку протягом не більш як три дні з дня офіційного оголошення результатів Всеукраїнського референдуму. У свою чергу, ЦВК протягом п'яти днів з моменту оголошення результатів відкликає невикористані бюджетні кошти за допомогою надання до Казначейства скоригованого варіанту розподілу асигнувань. Звіт про надходження і використання коштів оформляють окружкоми за встановленим ЦВК порядком і формою, узгодженою з ЦВК і Казначейством. Термін подачі звітів – 10 днів з моменту оголошення результатів референдуму.

Контроль над правильним і цільовим використанням бюджетних коштів здійснюється ЦВК спільно з Держфінінспекцією у порядку, затвердженому ЦВК і Мінфіном.

Довідка УНІАН. Закон про всеукраїнський референдум було прийнято 6 листопада 2012 року, наприкінці листопада цей закон підписав Президент Віктор Янукович. Закон визначає правові основи, організацію і порядок проведення всеукраїнського референдуму, а також встановлює, що предметом референдуму можуть бути будь-які питання, за винятком неприпустимих за Конституцією.