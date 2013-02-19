Листи вбивці Леннона виставили на торги за 75 тисяч доларів

Три листи, написані вбивцею Джона Леннона Марко Девідом Чепменом, виставлені на торги в США за 75 тисяч доларів, повідомляє РІА Новости з посиланням на телеканал CNN.

Листи були написані Чепменом Стівену Спіро, поліцейському, який надів eбивці наручники на місці трагедії - біля будівлі "Дакота" на Централ Парк Вест. 8-го грудня 1980 злочинець п'ять разів вистрілив у спину культовому музиканту, коли той разом з дружиною Йоко Оно повертався зі студії звукозапису Hit Factory. Через 25 хвилин лікарі констатували смерть Леннона від втрати крові.

Чепмен не намагався втекти з місця злочину, поліція застала його там же за читанням "Над прірвою у житі" Джерома Селінджера. У листах, написаних в 1983 році після визнання своєї провини, Чепмен, зокрема, закликав поліцейського, який його заарештував, також прочитати цю книгу.

Суд визнав вбивцю Леннона осудним, незважаючи на його суїцидальну схильність і психологічне лікування, засудивши до довічного ув'язнення з правом подачі прохання про умовно-дострокове звільнення через 20 років.

Відтоді він сім разів подавав свої прохання, щоразу отримуючи відмову. Вдова музиканта Йоко Оно раніше незмінно просила залишити вбивцю в ув'язненні, стверджуючи, що ні вона, ні їх з Джоном син Шон не будуть почуватися в безпеці, якщо Чепмен вийде на свободу.

Вбивця, якому зараз 57 років, стверджує, що в ув'язненні зміцнів у християнських переконаннях і сподівається ще вийти на свободу. Протягом 30 років його відвідує дружина.