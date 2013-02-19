В Україні можуть подорожчати продукти харчування

Фактично регулювати ціни тепер будуть тільки на найдешевшу продукцію, повідомляє газета Комерсант-Україна.

У розпорядженні "Комерсанта" опинився розроблений Міністерством економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) проект постанови уряду про зміну переліку продуктів, ціни на які підлягають держрегулюванню. Зміни пропонується внести в чинні постанови Кабінету міністрів N1548 від 25 грудня 1996 року та N1222 від 17 жовтня 2007 року. Чиновники пропонують виключити зі сфери державного цінового регулювання цілий ряд продуктів: яловичину, свинину без кістки, філе курки, будь-яке м'ясо іншої птиці, ковбасні вироби вищого гатунку, курячі яйця вищої категорії та добірні, олію соняшникову в різній упаковці, крім ПЕТ.

При цьому МЕРТ планує посилити контроль над молокопереробною галуззю. Якщо на сьогоднішній день під держрегулювання підпадає тільки сир жирністю до 9%, а також сметана до 20% і вершкове масло до 72,5%, то після внесення змін в чинні постанови уряд зможе встановлювати ціни на весь спектр даної продукції. У МЕРТ кажуть, що зміни спрямовані на лібералізацію умов торгівлі в Україні.

"Кабінет міністрів доручив обмежити контроль за цінами на соціально значущі продукти. Відносно більш дорогої продукції ціновий контроль запропоновано зняти", - відзначило джерело в міністерстві. За його словами, документ уже пройшов узгодження у відповідних міністерствах і відомствах і може найближчим часом бути винесений на розгляд уряду.

Проти ініціативи МЕРТ виступили молокопереробні підприємства. Виробники молочної продукції не можуть погодитися з тим асортиментом, який пропонує міністерство, оскільки він буде охоплювати в середньому 65-78% загального обсягу виробництва, а на багатьох підприємствах складе 85-100%. Представники підприємств, продукція яких була виведена з переліку об'єктів державного цінового регулювання, схвалюють ініціативу.