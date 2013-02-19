Туреччина вирішила збільшити видобуток сланцевого газу

Про це повідомляє агентство Рейтер з посиланням на місцевих чиновників. Уряд Туреччини розраховує, що основні запаси сланцевого газу знаходяться на південному сході, сході і заході Західної Фракії.

При цьому, за словами чиновників, кілька компаній, у тому числі дрібні гравці, які вже досліджують традиційні запаси нафти і газу, готові вести розвідку і запасів сланцевого газу, відзначає РІА Новости.

"Ми зацікавлені в дослідженні цих запасів, і ми повинні отримати з цього економічну вигоду", - сказав міністр енергетики Туреччини Танер Йілдиз (Taner Yildiz). Англо-голландська Royal Dutch Shell вже веде розробку сланцевого газу в районі міста Діярбакир на південному сході Туреччини, також в регіоні працює канадська TransAtlantic Petroleum. "Компанії з Великобританії, США і Канади зацікавлені у видобутку сланцевого газу в Туреччині", - зазначив представник Міненерго країни на умовах анонімності.

За його словами, деякі компанії ведуть діалог з владою про отримання відповідних ліцензій, при цьому щонайменше одна з цих компаній може підписати угоду вже цього року. Згідно з попередніми оцінками, запаси сланцевого газу в Туреччині можуть скласти від 6-7 мільярдів кубометрів до 20 трильйонів кубометрів. "На даний момент неможливо передбачити обсяг запасів сланцевого газу в Туреччині. Ми зможемо дати свою оцінку тільки після завершення буріння першої свердловини", - зазначив директор Shell з міжнародних видобувних операцій Енді Браун (Andy Brown).