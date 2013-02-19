ЄС обіцяє Україні наступний транш у рамках «Східного партнерства»
10:17, 19 лютого 2013Суспільство
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ЄС готовий надати 1.9 млрд євро Азербайджану, Вірменії, Грузії, Білорусії, Молдавії і Україні.
До кінця року Україна отримає транш від ЄС / Фото: kmu.gov.ua
Згідно з заявою Європейської ради, Євросоюз продовжить фінансувати такі країни, як Азербайджан, Вірменія, Грузія, Білорусь, Молдова і Україна. Євросоюз здійснює фінансування в рамках програми Східного партнерства, яке буде включати фінансовий транш у розмірі 1,9 млрд євро до кінця 2013 року, повідомляє Грузія-онлайн.
Крім того, Молдавія, Вірменія і Грузія повинні отримати додаткову фінансову допомогу для проведення відповідних реформ у своїх країнах.
Також незабаром Єврокомісія повинна приступити до розробки проекту подальших програм в рамках Східного партнерства з ЄС з урахуванням розширення інвестиційної підтримки в ці країни від Європейського інвестиційного банку.
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