ЄС обіцяє Україні наступний транш у рамках «Східного партнерства»

Згідно з заявою Європейської ради, Євросоюз продовжить фінансувати такі країни, як Азербайджан, Вірменія, Грузія, Білорусь, Молдова і Україна. Євросоюз здійснює фінансування в рамках програми Східного партнерства, яке буде включати фінансовий транш у розмірі 1,9 млрд євро до кінця 2013 року, повідомляє Грузія-онлайн.

Крім того, Молдавія, Вірменія і Грузія повинні отримати додаткову фінансову допомогу для проведення відповідних реформ у своїх країнах.

Також незабаром Єврокомісія повинна приступити до розробки проекту подальших програм в рамках Східного партнерства з ЄС з урахуванням розширення інвестиційної підтримки в ці країни від Європейського інвестиційного банку.