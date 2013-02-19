Мати трьох дітей, яка «замінувала» ТРЦ в Херсоні, намагалася себе спалити

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Секторі у зв'язках з громадськістю Управління МВС у Херсонській області, 18 лютого о 15.50 до чергової частини Суворовського райвідділу міської міліції надійшло повідомлення про те, що в 15.20 з мікрорайону «Таврійський» до реанімаційного відділення обласної лікарні з опіками I-II ступенів доставлено 44-річну мешканку Херсона.

На місце події негайно прибули слідчо-оперативна група і експерти науково-дослідного експертно-криміналістичного центру УМВС.

Очевидець повідомив, що звернув увагу на жінку, яка сиділа на лавці біля дитячого майданчика. Раптом у неї задимівся верхній одяг. Оскільки поблизу не було людей, чоловік самостійно надав їй першу допомогу і викликав медиків.

Правоохоронці встановили особу громадянки. Нею виявилася жінка, мати трьох дітей, яка минулого тижня повідомила про замінування торговельно-розважального центру Fabrika в Херсоні. Тоді жінка заявила, що надала неправдиве повідомлення про міну в ТРЦ через незадоволення своїм життям, матеріальні проблеми. Їй було оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.259 Кримінального кодексу України «Свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об'єктів власності».

На даний момент міліцією вживаються заходи щодо встановлення обставин події. Відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Призначено ряд необхідних експертиз.