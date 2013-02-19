Міліціонерів знову навчатимуть правильно говорити з журналістами

Як пише газета Коммерсант-Украина, проект пам'ятки "Взаємодія міліціонера з медіа" вчора було представлено на засіданні міжвідомчої робочої групи з аналізу дотримання законодавства у сфері свободи слова. Кольоровий буклет містить перелік прав міліціонера і журналіста, витяги із законів і Кримінального кодексу, поради зі спілкування з пресою. "Взаємодія зі ЗМІ - функція управління зв'язків із громадськістю МВС. Але це не виключає, що будь-який співробітник міліції може зіткнутися з журналістами", - сказано на початку буклету.

У пам'ятці, зокрема, вказано, що журналіст має право вести аудіо- і відеозапис, безперешкодно відвідувати установи влади й збирати інформацію в районах стихійного лиха. Окремим пунктом виділено право журналістів фотографувати всередині й зовні будівель міських відділів МВС. У буклеті також пояснюється, що перешкоджання роботі ЗМІ - це недопущення на прес-конференцію, необгрунтована відмова або позбавлення можливості отримати інформацію. Також підкреслюється, що журналісти можуть фотографувати "фізичних осіб" на вулиці, мітингу або будь-якому іншому публічному заході. "Треба донести до співробітників міліції те, що журналістів не треба боятися - з ними треба співпрацювати, використовувати їхній професіоналізм", - заявив газеті заступник начальника прес-служби МВС Сергій Бурлаков.

Видання нагадує, що це не перша спроба врегулювати співпрацю міліції з пресою. В 2011 році міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко підписав наказ "Про деякі питання покращення взаємодії органів внутрішніх справ зі ЗМІ". На його основі було розроблено методичні рекомендації для міліціонерів, які роз'яснюють, що можна, а чого не можна робити стосовно журналістів. Схожу інструкцію розробила й Асоціація медіаюристів.

Як повідомив "Коммерсанту" С.Бурлаков, пам'ятка містить колишні напрацювання й розрахована на особовий склад, який постійно контактує з населенням: "Методичні рекомендації видано у вигляді допомоги й використовуються в основному студентами Академії МВС. А невелику пам'ятку міліціонери завжди зможуть покласти до кишені й мати при собі. Нею користуватимуться співробітники патрульно-постової служби, ДАІ, дільничні інспектори". За його словами, найближчим часом пам'ятку узгодять із громадськими організаціями, надрукують тиражем близько 35 тисяч екземплярів і відправлять до обласних управлінь МВС, де вона буде роздана співробітникам. У МВС, утім, не уточнили, яким чином контролюватимуть дотримання принципів, викладених у пам'ятці.

В Українській асоціації медіаюристів сподіваються, що пам'ятка допоможе журналістам налагодити співпрацю з міліцією. "Приміром, співробітники оперативно-слідчих груп, які працюють на місці злочину, ставляться до журналістів, як до ворогів, що хочуть отримати інформацію. Вони їх проганяють, думаючи, що ЗМІ хочуть щось винюхати, підслухати. Можливо, така пам'ятка змусить міліціонерів сприймати журналістів як громадян", - вважає голова асоціації Тетяна Котюжинська.

Проте в Київській незалежній медіапрофспілці сумніваються, що пам'ятка зменшить кількість конфліктів між журналістами й міліцією. "Адже всі проблеми виникають не через те, що міліціонер не знає, що штовхати журналіста не можна. Це походить від низького рівня культури в правоохоронних органах загалом. Якщо хамство дозволяють собі вищі чини, то рядові співробітники думають: а чим я гірший", - заявив голова профспілки Юрій Луканов.