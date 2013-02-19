На завтра синоптики обіцяють сніг

Завтра, 20 лютого, за прогнозами синоптиків, у західних областях України очікується сніг та мокрий сніг (у Карпатах та на Закарпатті сильний), вдень місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, у північних та місцями в центральних областях пройде невеликий сніг, в Криму вдень сніг з дощем, на решті території без істотних опадів.

Про це УНІАн повідомили в Українському гідрометцентрі.

На дорогах України, крім південної частини, ожеледиця. Вітер південно-східний (у Криму та Приазов'ї північно-східний), 5-10 м/с.

Температура вночі 3-8° морозу, на півночі Лівобережжя та на високогір'ї Карпат 10-14° морозу, на узбережжі морів 0-2° тепла; вдень температури коливатиметься від 4° морозу до 1° тепла, у південній частині до 5° тепла.

У Києві та столичній області пройде невеликий сніг. Температура на Київщині вночі 3-8° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла. У м. Києві очікується невеликий сніг. Температура вночі 5-7°, вдень 0-2° морозу.