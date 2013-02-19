Експерти підтвердили якість Національної кадастрової системи

Про це повідомляється на сайті компанії, яка проводила аудит контролю якості програмного забезпечення нововведеної кадастрової системи.

В рамках міжнародного тендеру, раніше проведеного в 2012 році Державним Агентством земельних ресурсів України, компанія «Міратех» була обрана незалежним експертом для здійснення контролю якості програмного забезпечення Національної кадастрової системи (НКС). 1 січня 2013 в Україні набула чинності низка законодавчих актів, що регулюють правові відносини в сфері нерухомості і землекористування. У тому числі, запрацювала Національна кадастрова система (НКС), створена за рахунок кредитних коштів, виділених Світовим Банком.

За результатами аудитів «Міратех» встановив, що програмне забезпечення належним чином дозволяє підтримувати реєстраційні та кадастрові процеси, передбачені законодавчими актами, що набули чинності 1 січня 2013 року. Реєстраційна частина забезпечує поточну реєстрацію ділянок, видачу виписок, обмін даними зі службою реєстрації прав, моніторинг процесів та повну статистику. За перший місяць роботи системи було проведено більше 56 тисяч реєстрацій нових земельних ділянок та видано 20 тисяч виписок з кадастру для здійснення угод із землею. Час реєстрації може бути скорочено до 5-10 хвилин. Для функціональності кадастрової складової системи вже перетворено в електронний вигляд 16.5 млн держактів і кілька сотень тисяч листів картографічних матеріалів, в мережі інтернет відкрита у вільному доступі публічна кадастрова карта. Програмне забезпечення для НКС передбачає обмін інформацією з базою даних Укрдержреєстра Міністерства Юстиції України. Всі дані, які використовує НКС, зберігаються та обробляються з використанням найсучасніших технологій захисту інформації.

Важливою особливістю системи є те, що вона надає функціональну можливість отримання постійного зворотного зв'язку від користувачів. При реєстрації земельної ділянки система автоматично перевіряє необхідну інформацію, повідомляє про можливі помилки, а також дає можливість державному кадастровому реєстратору перевірити просторове розташування ділянки на кадастровій карті. Одночасно, в рамках контролю якості ПЗ, відстежується процес звернень громадян щодо неточностей в кадастрових даних та процес обробки звернень реєстраторів щодо методичних рекомендацій по роботі з НКС, що дозволяє прискорити процес навчання персоналу, що працює з системою.