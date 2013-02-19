Паралімпійському чемпіону Пісторіусу висунули звинувачення в убивстві

Прокурори заявили, що південноафриканська зірка легкої атлетики Оскар Пісторіус вбив свою подругу, модель Ріву Стінкамп, вистріливши в неї через двері ванної кімнати у своєму будинку.

Під час слухань справи у Преторії обвинувачення виклало свою версію вбивства.

Шестикратний паралімпійський чемпіон плакав, коли суд слухав заяву прокурора.

Слухання відбувається в день похорону вбитої дівчини у місті Порт-Елізабет.

"Чотири постріли"

Прокуратура висунула 26-річному спортсмену звинувачення в умисному вбивстві.

Прокурор Джері Нел повідомив суду, що в ніч убивства пан Пісторіус, в якого немає обох ніг, встав, одягнув протези, пройшов сім метрів і чотири рази вистрілив з пістолета крізь двері ванної кімнати.

Він влучив у пані Стінкамп тричі, сказав прокурор. Потім, за версією прокуратури, обвинувачений зламав двері ванної кімнати і відніс жертву вниз по сходах.

Адвокат пана Пісторіуса Баррі Ру заявив суду, що його клієнт не знав заздалегідь, хто перебуває за дверима.

За словами адвоката, звинувачення не надало "жодних доказів умисного вбивства", і що це не було навіть вбивством.

Вислухавши аргументи обох сторін, суддя постановив, що пану Пісторіусу дійсно слід висунути звинувачення в умисному вбивстві.

Водночас суддя залишив за собою право пом'якшити висновок, але адвокати пана Пісторіуса тепер мають довести, що, попри серйозність звинувачень, він заслуговує на звільнення під заставу.

"Відповіді"

Після вбивства Ріви Стінкамп ЗМІ поширили версію, що пан Пісторіус міг переплутати її з грабіжником, але поліція спростувала ці припущення.

Родичі вбитої розповіли про своє горе в газетному інтерв'ю, опублікованому в понеділок.

Її мати Джун Стінкамп заявила виданню Times of South Africa: "Відповіді - ось чого ми хочемо... Ми хочемо відповідей на питання, чому це сталося, чому наша прекрасна дочка повинна була так померти".

Справа про вбивство дівчини викликала великий резонанс не лише у ПАР, де Оскар Пісторіус вважається національним героєм, але й в усьому світі.

Спортсмен, який є багаторазовим переможцем Паралімпіади, 2012 року брав участь і в Олімпійських, і в Паралімпійських іграх.

ВВС Україна