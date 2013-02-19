Комуністи шукають «істинно радянських громадян»,які б дали грошей на Леніна

Як сказано в повідомленні прес-служби Херсонського обкому КПУ, поширеному 18 лютого, в ніч із 7 на 8 лютого "по-варварськи було зруйновано пам'ятник В.І.Леніну", розташований у провулку Янтарному, напроти адміністративної будівлі збанкрутілого ВАТ «Індустріальна Скляна Компанія».

Згідно із заявою, перший секретар Дніпровського райкому КПУ в Херсоні, депутат Дніпровської райради (ім'я якої не вказується – УНІАН) направила депутатський запит на ім'я начальника Дніпровського районного відділення міліції Мартиненка В.Л. і прокурора Дніпровського району Первака С.В. для того, аби було вжито заходів щодо цієї події.

Правоохоронні органи почали кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 296 КК України (хуліганство).

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Крім того, прес-служба Херсонського обкому КПУ поширила звернення до жителів Херсона, в якому закликала зібрати кошти й відновити пам'ятник В.І. Леніну.

"Комуністи Херсона звертаються до всіх небайдужих, істинно радянських громадян, чиїми руками будувалися заводи й фабрики, житлові будинки, школи й лікарні. До тих, хто будував соціалістичну державу СРСР. Фашистські прихвосні за мовчазної підтримки владних структур почали бандитські дії зі знищення пам'ятників В.І. Леніну на території України (у Житомирі, Мелітополі Запорізької області й Охтирці Сумської області). Надії на справедливе покарання цих нелюдів – мало. Наша мета – відновити пам'ятник В.І. Леніну!", - йдеться в повідомленні.

Також у тексті звернення КПУ зазначається, що "херсонці обурені цим фактом вандалізму й комуністи міста дали клич на збір добровільних грошових коштів на відновлення пам'ятника вождю світового пролетаріату В.І. Леніну".

На чиєму балансі знаходиться пам'ятник вождю пролетаріату - невідомо.