В УНІАН відбулися збори трудового колективу
22:40, 19 лютого 2013Суспільство
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В агентстві УНІАН відбулися збори трудового колективу за участі представників власників агентства та керівників.
На зборах були присутні керівник групи «1+1 медіа» Олександр Ткаченко, Голова Національної спілки журналістів України Олег Наливайко та генеральний директор агентства Вадим Осадчий.
Сторони висловили свої позиції і своє бачення ситуації, що склалася в агентстві, після чого було вирішено взяти перерву для напрацювання та обговорення рішення
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