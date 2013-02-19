В УНІАН відбулися збори трудового колективу

На зборах були присутні керівник групи «1+1 медіа» Олександр Ткаченко, Голова Національної спілки журналістів України Олег Наливайко та генеральний директор агентства Вадим Осадчий.

Сторони висловили свої позиції і своє бачення ситуації, що склалася в агентстві, після чого було вирішено взяти перерву для напрацювання та обговорення рішення