Тепер в Одесі із дикою тваринкою не сфотографуєшся - міськрада заборонила

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення депутати міськради ухвалили сьогодні, 19 лютого, в ході сесії.

Як сказано в рішенні, рішення ухвалено з метою захисту диких тварин на виконання законів України «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про ветеринарну медицину», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про охорону навколишнього природного середовища», а також - наказу Міністерства екології та природних ресурсів №429 від 30 вересня 2010 р. «Про затвердження порядку утримання й розведення диких тварин, що перебувають у стані неволі, або в напіввільних умовах».

Контроль за виконанням рішення покладено на управління екології та розвитку рекреаційних зон міськради.