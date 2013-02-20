До Києва масово завозять шпигунську апаратуру

Як повідомили УНІАН у прес-секторі УСБУ в м.Києві, співробітниками столичного Управління спільно з митними органами викрито факти переміщення на територію України понад 350 одиниць спецтехніки.

Вказані технічні засоби, призначені для прихованого прослуховування та негласної відеозйомки, були замовлені місцевими мешканцями у закордонних Інтернет-магазинах з метою подальшого використання та збуту на території України.

Спеціальні технічні засоби (СТЗ) негласного отримання інформації були закамуфльовані під предмети повсякденного вжитку, побутові прилади: кулькові ручки, автомобільні брелоки, наручні та настільні годинники тощо.

Усі незаконні технічні пристрої правоохоронці вилучили. У рамках зареєстрованих кримінальних проваджень призначено експертизи, за результатами яких власників СТЗ буде повідомлено про підозру щодо придбання та незаконного переміщення через державний кордон заборонених предметів.

Законодавством України заборонено вільний обіг та реалізацію СТЗ. Використання їх дозволено лише державним правоохоронним органам за рішенням суду. Для інших юридичних та фізичних осіб придбання, збут та використання спецзасобів негласного отримання інформації є протиправною діяльністю, що потрапляє під дію ст.359 Кримінального кодексу України. За цей злочин передбачене покарання до 10 років позбавлення волі. Крім того СТЗ виділено як окремий предмет злочину, передбаченого ст.201 КК України, яка передбачає відповідальність за незаконне переміщення спецзасобів через державний кордон у вигляді позбавлення волі до 12 років.