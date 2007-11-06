Воєнізована охорона не пустила пожежників в Головпоштамт

У зв’язку з підозрою виникнення пожежі до будівлі Головпоштамту у Києві викликано пожежників

До будівлі Головпоштамту у Києві було викликано пожежників у зв’язку з підозрою виникнення пожежі.

Як передає кореспондент УНІАН, співробітники міліції, які знаходяться біля поштамту, повідомили журналістам, що пожежників викликали у зв’язку з задимленням, що сталося на одному з поверхів поштамту.

Однак коли вони намагалися потрапити до будівлі зсередини, їх не пропустили туди співробітники воєнізованої охорони поштамту. Через це пожежним довелося перевіряти будівлю ззовні.

У даний час пожежники вже залишають майданчик перед будівлею поштамту.

Подробиць про інцидент наразі немає, журналістам радять звертатись до прес-центру пожежної служби.