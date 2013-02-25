Фанати Queen вважають, що знайшли поховання Фредді Мерк'юрі

Про це з посиланням на газету Evening Standard, повідомляють РІА «Новости».

Лідер Queen помер в 1991 році від СНІДу у віці 45 років. Відомо, що його тіло було піддано кремації, однак що трапилося з його прахом потім, ніхто не знає. Фактом є лише те, що кремація проходила при цьому кладовищі.

Напис поряд з іншими меморіальними табличками присвячений Фаруху Бульсарі - це справжнє ім'я народженого на Занзібарі Мерк'юрі. Дати народження і смерті також збігаються. Звернення підписане буквою "М" - імовірно, це Мері Остін, близька подруга музиканта, з якою він прожив близько семи років і яка залишалася з ним поруч до його смерті.

"Світла пам'ять Фаруху Бульсарі. 5 вересня 1946 - 24 листопада 1991. Завжди поруч з тобою з любов'ю", - вигравірувано на табличці, до того ж остання частина написана французькою.

Існує думка, що прах Мерк'юрі дійсно віддали Остін, яка успадкувала його особняк у районі Кенсінгтон. Однак, працівники кладовища нічого не знають про те, що на Kensal Green може спочивати легендарний музикант.