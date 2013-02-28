Міліція шукає жартівника, який «замінував» одразу два вокзали

Як повідомила УНІАН керівник Відділу громадських зв’язків УМВС України у Житомирській області Алла Ващенко, міліція спільно з представниками інших компетентних правоохоронних структур провела ретельне обстеження та комплекс вибухотехнічних робіт у приміщеннях залізничних вокзалів та прилеглих територіях, де згідно з повідомленням, могла знаходитися вибухівка.

За її словами, інформація про можливе виявлення небезпечних предметів не підтвердилася.

А.Ващенко нагадала, що близько 9 години на телефонну лінію «102» надійшло анонімне повідомлення про замінування залізничних вокзалів у Житомирі та Бердичеві, туди одразу ж виїхали слідчо-оперативні групи, експерти-вибухотехніки Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при УМВС та представники інших компетентних служб правоохоронних структур.

За словами керівника відділу, під час проведення заходів із залізничних вокзалів було евакуйовано близько 600 людей, а також забезпечено охорону приміщень та громадський порядок на прилеглих до них територіях.

Наразі роботу обох залізничних вокзалів відновлено. Правоохоронці вживають заходи, спрямовані на встановлення особи анонімного автора хибного повідомлення. Відповідно до ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян), йому загрожує позбавлення волі від двох до шести років.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 лютого, близько 9 години правоохоронцям надійшло анонімне повідомлення про замінування двох вокзалів: у Житомирі та Бердичеві.