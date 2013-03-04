У Криму російського бізнесмена застрелили у дворі біля будинку

Громадянин Росії, підприємець Баграт Варагян застрелений в кримському місті Саки, міліція просить жителів регіону допомогти слідству, повідомляє у вівторок прес-служба кримського управління МВС, пишуть РIА Новости.

За даними відомства, 49-річний Варагян був убитий увечері 19 лютого, проте прес-служба розповсюдила інформацію про вбивство тільки 4 березня. Варагян жив ​​у Саках, він був убитий на вулиці Будівельна, біля будинку номер 16.

Житель багатоквартирного будинку, біля якого відбулося вбивство, повідомив по телефону на умовах анонімності, що невідомий вистрілив у Варагяна у дворі будинку, коли той вийшов зі своєї машини - позашляховика BMW X5.