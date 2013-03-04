У Криму російського бізнесмена застрелили у дворі біля будинку
19:27, 04 березня 2013Суспільство
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Громадянин Росії застрелений в Криму, міліція шукає вбивцю.
Невідомий вистрілив у Варагяна, коли той вийшов зі своєї машини
Громадянин Росії, підприємець Баграт Варагян застрелений в кримському місті Саки, міліція просить жителів регіону допомогти слідству, повідомляє у вівторок прес-служба кримського управління МВС, пишуть РIА Новости.
За даними відомства, 49-річний Варагян був убитий увечері 19 лютого, проте прес-служба розповсюдила інформацію про вбивство тільки 4 березня. Варагян жив у Саках, він був убитий на вулиці Будівельна, біля будинку номер 16.
Житель багатоквартирного будинку, біля якого відбулося вбивство, повідомив по телефону на умовах анонімності, що невідомий вистрілив у Варагяна у дворі будинку, коли той вийшов зі своєї машини - позашляховика BMW X5.
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