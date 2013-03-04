Після загибелі жінки у ліфті влада Запоріжжя взялася за голову

За інформацією, розміщеною на офіційному порталі Запорізької мерії, про збільшення фінансування робіт з ремонту ліфтів у Запоріжжі заявив сьогодні під час апаратної наради мер Запоріжжя Олександр Сін, коментуючи надзвичайну ситуацію.

За його словами, «сьогодні, за оцінками фахівців, ремонту потребують близько двох тисяч ліфтів. На це потрібно 145 мільйонів гривень. Коштами міського бюджету проблему вирішити не можна, проте міська влада має намір максимально збільшити фінансування таких робіт. Ми переглянемо бюджет, і виділимо додаткові кошти на ремонт ліфтів".

Також мер Запоріжжя у ході апаратної наради дав доручення провести позачерговий інструктаж співробітників, які обслуговують ліфтове господарство, і аналіз скарг на роботу ліфтів.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня у дев'ятиповерховому будинку по вул. Малиновського в Комунарському районі Запоріжжя місцева жителька (1956 р.н.) впала в шахту ліфта і дістала тяжкі травми, що згодом призвели до смерті.

За попередніми даними, ліфт зупинився між 5 і 6 поверхами. Працівники ВРЕЖО №11, що прибули на місце події, відкрили двері кабіни і спробували допомогти немолодій жінці вибратися, але вона не утрималася і зірвалася вниз. Постраждалу доставили до лікарні, але врятувати її життя не вдалося.

Ця подія – другий за останні три роки факт загибелі людини в ліфті у Запоріжжі. Так, у січні 2010 р. в Орджонікідзевському районі Запоріжжя в багатоповерхівці по вул. Тбіліській через несправність ліфта загинула 20-річна Яна Лепехіна. Жінку, що була на 5-му місяці вагітності, затиснуло дверима підйомника, після чого ліфт рушив вгору і фактично роздавив її між поверхами. Мати загиблої до сьогодні намагається добитися в судах покарання винних у цій трагедії.