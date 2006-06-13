Цього року порушено 678 кримінальних справ за невиплату зарплат

З початку цього року оперативники Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України виявили 678 злочинів, пов`язаних з невиплатою зарплати і за якими порушено кримінальні справи.

Це на 5,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року (торік таких злочинів було викрито 643), повідомили у Департаменті Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України.

До вчинення цих злочинів причетні 497 службових осіб. 492 таким особам пред’явлено звинувачення у навмисній невиплаті зарплати. Кримінальні справи по 524 злочинах цієї категорії уже розслідувано та направлено на розгляд суду. Це результат скоординованої роботи МВС і органів прокуратури, до підслідності якої відноситься цей склад злочину.

Найбільше злочинів, пов`язаних з невиплатою зарплати, викрито у Дніпропетровській, Львівській (по 69), Одеській (47), Запорізькій (37), Хмельницькій (30), Івано-Франківській (28), Кіровоградській та Рівненській (по 24) областях.

Всього з початку цього року ними проведено перевірки 4152 підприємств, де була заборгованість з виплати зарплати. За їх результатами складено і передано до судів 3 тисячі 824 адміністративних матеріалів, по 63,3% з яких судами вже винесено рішення. Сума накладених судами на керівників-порушників штрафів перевищила 754 тис. грн.