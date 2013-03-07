Кабмін призначив членів наглядової ради Земельного банку (список)

Відповідно до постанови №134 від 4 березня 2013 року «Про призначення членів наглядової ради публічного акціонерного товариства «Державний земельний банк», до неї ввійшли: директор департаменту фінансово-кредитної політики і бухобліку Міністерства аграрної політики і продовольства Баграт Ахіджанов, перший заступник голови Державного агентства земельних ресурсів Артем Кадомський, директор департаменту боргової і міжнародної фінполітики Міністерства фінансів Галина Пахачук, заступник міністра аграрної політики і продовольства Олександр Сень і директор департаменту забезпечення діяльності міністра фінансів Роман Чуприненко.

Довідка УНІАН. 2 липня 2012 року Кабінет міністрів України своєю постановою створив Державний земельний банк із статутним капіталом 120 млн. грн. 100% статутного капіталу банку належать державі. Державний земельний банк має право здійснювати операції із земельними ділянками і майновими правами на земельні ділянки відповідно до законодавства України у сфері земельних відносин і свого статуту.

У лютому 2013 року Державний земельний банк одержав з держбюджету 120 млн. грн на формування статутного капіталу. За даними Мінагропроду, Держзембанк почне видавати аграріям кредити під 10-12% річних уже в 2013 році.