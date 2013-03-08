ЗМІ: Українські хакери - одні з найактивніших у світі

Про це повідомляє спеціалізоване інтернет-видання AIN.UA.

"За останній місяць з українських серверів було скоєно 566 531 атак", - йдеться в повідомленні.

У Deutsche Telekom підкреслюють, що число інтернет-загроз постійно зростає - щодня виявляють майже 200 тисяч нових зразків шкідників. Тільки в пастках Deutsche Telekom збираються записи про 450 тисячах атак в день.

На порталі в реальному часі показані атаки і країни, з яких вони виходять, а також статистика видів атак, які зустрічаються найчастіше, зрізи по регіонах з найбільшою кількістю активних атакуючих серверів. Карта знаходиться у вільному доступі, компанія обмінюється даними з регуляторними органами та виробниками ПО безпеки.

Система глобального моніторингу була розроблена у співпраці з асоціацією BITKOM і Федеральним департаментом інформаційної безпеки (BSI), і використовує понад 90 датчиків для реєстрації вторгнень.