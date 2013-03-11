«Парк Київська Русь» запрошує відсвяткувати Масляну по-княжому

16-17 березня «Парк Київська Русь» запрошує на святкування Масляної за стародавніми традиціями та обрядами. Гостям запропонують безкоштовно покататись на санях та конях. У Парку відбудуться масштабні народні гуляння та маскарад міфічних і казкових персонажів. Відвідувачі не лише скуштують смачні млинці, а й навчаться їх готувати за стародавніми рецептами.

Головною подією свята стане відкриття Міжнародного турніру з історичного фехтування «Витязь Київського Дитинця» (16 березня о 15:00). На ристалищі Парку кресатимуть іскри булатними мечами відважні лицарі.

Також у програмі театралізований обряд змагання Зими і Весни, спалювання опудала Масляної, потішні катання на возах, давні ворожіння на судженого, древньоруське лото, виступи каскадерів, кінного театру та колективів народної творчості.

Увечері – яскраве вогняне шоу та святковий феєрверк.

Ціна вхідного квитка – 90 грн, діти дошкільного віку та школярі відвідують Парк безкоштовно, для пенсіонерів діють знижки на вхід.

«Парк Київська Русь» розташований в с. Копачів Обухівського району. Дістатися можна маршрутними автобусами, які з 10:00 кожну годину відправляються від станції м. Видубичі, або власним транспортом.

Деталі на сайті: http://www.parkkyivrus.com/

Для журналістів у субботу, 16 березня, буде організовано прес-тур.

За детальною інформацією і з питань акредитації звертатись 044 461 99 37, 099 743 80 26, 067 263 30 24, odzenenko@gradkiya.com Оксана Дзененко.