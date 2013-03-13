Держпрограма активізації економіки допоможе добудувати найпотужнішу ГЕС в Європі - губернатор

Таку думку висловив голова Чернівецької облдержадміністрації Михайло Папієв, повідомляє РБК-Україна.

«Ця програма дає поштовх для розвитку ряду секторів. В її рамках кожен регіон, в залежності від розвитку тих чи інших галузей, робить акцент на їх розвиток. У цьому зв'язку Чернівецька область має намір активізувати агропромисловий потенціал», - сказав Папієв.

Він зазначив, що в Чернівецькій області будуть особливо розвиватися садівництво та виробництво м'яса індички. «Оскільки Україна дає стабільно високі врожаї зернових культур, зараз потрібно акцентувати увагу на переробці та готової продукції (в першу чергу, тваринництві). У нашій області в рамках програми ми будемо орієнтуватися на м'ясо індички, по виробництву якого ми лідируємо в Україні, а також садівництво. У цьому плані у нас дуже великі перспективи. Якось на зустрічі французькі колеги мені сказали, що якби наша Дністровська зона вирощувала яблука, то вони б були конкурентоспроможними в Європі. Щоб ми могли виходити з фруктами оптовими партіями, нам потрібно побудувати відповідні сховища. Зараз в цьому напрямку ведеться активна робота, в минулому році було введено в експлуатацію склад на 5 тис. тонн, цього року планується на 10 тис. тонн», - підкреслив губернатор.

Також, за його словами, в число пріоритетних для регіону напрямків у рамках держпрограми увійде розвиток електроенергетики. «Це одна з основних точок розвитку регіону. Зокрема, нам важливо зараз активізуватися в будівельних роботах на Дністровській ГЕС. У нас є всі шанси в найближчий рік запустити її другий гідроагрегат, а в кінці зими - початку весни 2015 р. - третій. Після здачі першої черги Дністровська ГЕС стане найпотужнішою у Європі. Це буде точкою прориву, яка посилить наші експортні можливості, адже попит на електроенергію великий, і прогнози показують, що він тільки буде збільшуватися», - сказав Папієв.

Крім того, він переконаний, що держпрограма дасть поштовх і чернівецькому бізнесу, завдяки дешевим довгими кредитами. «Основна проблема в тому, що бізнес не має довгих кредитних ресурсів. Програма дає відповідь на це питання. Коли була запропонована компенсація відсоткової ставки в межах однієї-двох ставок рефінансування НБУ за кредитами на АПК, вона показала свою дієвість. У цій програмі пропонуються необхідні рецепти, зокрема, за допомогою залучення кредитів комерційних банків з наступною компенсацією процентної ставки з боку держави, залучення кредитів під держгарантії, а також завдяки створенню сприятливого інвестиційного клімату», - резюмував голова Чернівецької ОДА.