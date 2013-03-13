У Кременчуці люди на чолі з нардепами увірвалися на сесію райради

Як передає кореспондент УНІАН, мітингувальники на чолі з трьома народними депутатами України Сергієм Капліним («УДАР»), «свободівцями» Юрієм Бубликом і Олегом Сиротюком увірвалися в зал, де проходить сесія райради, на якій розглядається питання про затвердження «Схеми планування території Кременчуцького району», в якій передбачено будівництво Біланівського ГЗК і переселення 14 сіл.

На сесії депутат О.Сиротюк поставив ультиматум - або питання буде знято з розгляду, або сесія не відбудеться. Наразі сесійний зал переповнений - люди стоять із плакатами.

У Кременчуці сьогодні о 9 ранку близько 250 протестувальників проти будівництва Біланівського ГЗК почали пікетувати Кременчуцьку райдержадміністрацію.

Пікетники тримають транспаранти: «Ганьба ворогам екології!”, “Люди будьте пильні!”, “Голова райдержадміністрації Нагордний продався олігарху”, “Полтавщина для Жеваго отстой, а селянам край родной!”.

Нагадаємо, проти будівництва Біланівського ГЗК виступає і підприємство «Укртатнафта». За даними їх представників, у результаті будівництва Біланівського ГЗК в «Укртатнафти» виникнуть свої проблеми – проектувальники попереджають, що через вибухові роботи на ГЗК може бути пошкоджений і не зможе функціонувати ставок-відстійник «Укртатнафти», а в цьому випадку роботу підприємства буде або ускладнено, або повністю паралізовано.

13 лютого депутати райради також планували розгляд цього питання, проте почувши думку населення, одностайно проголосували за зняття питання з розгляду та відправили на доопрацювання.