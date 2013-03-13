Економісти розповіли, коли в Україні можна буде знизити ліміт готівкових розрахунків
Зниження ліміту готівкових розрахунків нижче 150 тис. грн цілком можливе, коли українці звикнуть до безготівкових розрахунків, вважають експерти.
«Люди навряд чи часто здійснюють платежі більше 150 тис. грн, тому їх це особливо не торкнеться. Тим більше, такі великі суми виплачують переважно за нерухомість, а також, скажімо, автомобілі або яхти. Дуже сумніваюся, що за ці об'єкти люди навіть сьогодні розраховуються пачками купюр. Одночасно це може загальмувати спекулятивні операції, а також відмивання коштів, оскільки буде чітка фіксація руху всіх коштів», - сказав завідувач відділом економічної та соціальної стратегії Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Ярослав Жаліло, повідомляє РБК-Україна.
Він переконаний, що в майбутньому обговорювана сума граничного розміру готівкових платежів в 150 тис. грн може бути зменшена. «Ми можемо рухатися до подальшого зниження цієї суми, але це має відбуватися з одночасним розвитком безготівкових платежів. До речі, ми це зараз часто спостерігаємо на прикладі перекладу соціальних виплат на картки, а також того, що банківські термінали поширені навряд чи в не найвіддаленіших селищах. У гаманці пересічного європейця або американця складно знайти великі купюри, весь світ живе по безналу, у них гроші не лежать під матрацом, вони працюють. Ми повинні йти в цьому напрямку. Але при цьому ми повинні переконатися, що нововведення не обмежить прав українців і не створить їм додаткових незручностей», - підкреслив Жаліло.
Доцент Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, кандидат економічних наук Надія Циганова зазначила, що в розвинених країнах частка готівки в грошовій масі не перевищує 5-6% і має тенденцію до скорочення. «Органи монетарного регулювання підтримують розвиток безготівкових розрахунків, зокрема обмежуючи суми готівкових платежів. Ці заходи також застосовуються в системі фінансового моніторингу відмивання «брудних грошей» і ухилення від сплати податків», - резюмувала Циганова.
Нагадаємо, у вересні 2012 р. Верховна Рада дозволила НБУ обмежувати граничні розрахунки готівкою. Також наприкінці минулого року екс-глава НБУ, нині - перший віце-прем'єр Сергій Арбузов повідомив, що рішення про встановлення граничної суми готівкових розрахунків буде прийнято в 2013 р.