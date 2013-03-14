Україна запросила Латвію допомогти з розвитком сільського господарства

Сьогодні Міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк взяв участь в офіційній зустрічі Президента України Віктора Януковича і Президента Латвійської Республіки Андріса Берзиньша. Після переговорів Президентів відбулася зустріч Миколи Присяжнюка з Міністром землеробства Латвійської Республіки пані Лаймдоте Страуюме, повідомляє прес-служба відомства.

Під час зустрічі Міністри відзначили конструктивний характер українсько-латвійського співробітництва у сфері агропромислового комплексу та підписали Протокол про наміри між аграрними міністерствами України та Латвії. Це дасть новий імпульс у розвитку двостороннього співробітництва, насамперед, з питань ветеринарії та лабораторної діагностики, безпеки продовольства, а також сертифікації продовольства.

Також під час зустрічі Микола Присяжнюк підтвердив готовність України до розширення співпраці у сфері земельних відносин та рибного господарства. Українська сторона також зацікавлена у збільшенні присутності діючих компаній і створенні нових спільних підприємств з виробництва сільськогосподарської продукції − як на території України, так і на території Латвії.

Сторони висловили зацікавлення в подальшому нарощуванні обсягів взаємної торгівлі сільськогосподарською і продовольчою продукцією. Так, у 2012 році товарообіг сільськогосподарської продукції між Україною та Латвією становив 61,9 мільйона доларів США, що на 10% більше порівняно з 2011 роком.