В Україні вирує негода

У неділю вранці ураган зі шквальним вітром до 40 метрів в секунду обрушився на Одеську, Миколаївську, Херсонську області, АРК, південь Запорізької і Донецької областей.

У Криму склалися вкрай несприятливі погодні умови: на півострові сильний вітер і дощ, шторм на морі - 6-7 балів.

За один день у Керченській протоці в результаті шторму постраждали шість російських суден. Подібних сьогоднішньому інциденту в Керченській протоці ніколи ще не було, повідомили в прес-службі Головного управління МНС РФ по Краснодарському краю.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, у неділю о 4.45 у Керченській протоці через складні погодні умови (висота хвилі до 5 м) стався розлом навпіл танкера “Волгонефть-139”, який стояв на якорній стоянці поблизу порту Кавказ. Внаслідок розлому носова частина танкера залишилася стояти на якорі, а кормова частина разом із 13 членами екіпажу була віднесена на мілину. Через розлом танкера у воду потрапило близько 1200 кубометрів мазуту (вітер у бік Російської Федерації). На місці події перебувають російські буксири “Капітан Задорожний”, “Посейдон” та український буксир “Бора”. Крім того, до місця події вийшло рятувальне судно “Світломор-1”, яке має обладнання для збору нафтопродуктів.

О 8.40 у Керченській протоці затонуло судно “Вольногорськ” з 2 тисячами тонн сірки.

О 9.25 у бухті “Казача” поблизу Севастополя затонуло судно “Ізмаїл”, яке перевозило металобрухт з Маріуполя до Сирії. Екіпаж - 17 осіб, врятовано двох моряків, доля решти членів екіпажу залишається невідомою.

О 9.30 на мисі “Меганом” в районі Судака внаслідок погіршення погодних умов викинуло на берег судно “Віра Волошина” (прапор Російської Федерації), яке перевозило сільськогосподарську техніку з Румунії до Росії. Загрози екіпажу та судну немає.

Об 11.00 у Керченській протоці затонуло судно “Нахічевань” з 4 тисячами тонн сірки. 12 членів екіпажу на рятувальних плотах рухаються у бік острова Тузла. На допомогу вийшов морський рятувальний буксир “Нептун” Керченського морського порту.

Для координації рятувальних операцій на морі до Криму вилетів міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ.

Віктор ЮЩЕНКО попросив прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА вжити невідкладних заходів для подолання наслідків стихійного лиха, що сталося 11 листопада 2007 року в акваторії Чорного та Азовського морів і призвело до численних аварій на судновому транспорті, руйнувань ліній електропередач, інших об`єктів життєзабезпечення населення, та стабілізації ситуації в інших потерпілих областях.

За даними Кримського гідрометеоцентру Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України, вітер зі швидкістю до 25 метрів в секунду збережеться на території півострова протягом доби.