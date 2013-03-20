У ВР створено 14 міжфракційних об'єднань (список)

Як передає кореспондент УНІАН, про створення об'єднань оголосив голова Верховної Ради України Володимир Рибак.

За його словами, в парламенті створено міжфракційне депутатське об'єднання:

"За вітчизняних промисловців і підприємців - роботодавців України", керівником якого обрано народного депутата Анатолій Гіршфельд;

«Київщина» (Ярослав Москаленко);

"Миколаївщина" (Юрій Гержов);

"Південь України" (Михайло Опанащенко);

"Нова Сумщина" (Ігор Мірошниченко);

"За рідну Дніпропетровщину" (В'ячеслав Задорожний);

"Волинь" (Ігор Єремєєв та Анатолій Вітів);

"Україна - Вірменія" (Вілен Шатворян);

"За українську мову" (Олександр Доній);

Міжфракційне об'єднання з питань сприяння врегулюванню Придністровського конфлікту (Сергій Гордієнко).

В.Рибак також повідомив про створення міжфракційних депутатських об'єднань "Буковина", "Дітям України - найсучаснішу лікарню Охматдит" та "Запорізький край", яке очолив В'ячеслав Богуслаєв.

Під час оголошення спікером про те, що співголовою новоствореного об'єднання «За міжнаціональну злагоду і громадянський мир" став депутат від фракції Партії регіонів Вадим Колесніченко, депутати від опозиції почали свистіти. В.Рибак підкреслив неприпустимість такої поведінки.