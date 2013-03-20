Кіпр не зміг домовитися з Росією про отримання кредиту

Глави Мінфінів Росії та Кіпру не прийшли до остаточного рішення з боргової проблеми острівної держави, переговори продовжаться в іншому місці, повідомив міністр фінансів Кіпру Міхаліс Сарріс, який очолює делегацію своєї країни в ході візиту в РФ, повідомляє РІА Новости.

"Переговори були досить конструктивними. Ми продовжимо переговори в іншому місці", - сказав Сарріс журналістам, виходячи з будівлі Мінфіну. Переговори тривали близько півтори години. Згідно з даними ЗМІ, крім пролонгації російського кредиту на 2,5 мільярда євро Кіпр просить про кредит у кілька мільярдів євро в обмін на частку в банках і енергетичних активах острівної держави.

Парламент Кіпру у вівторок відхилив законопроект про введення примусового списання частини депозитів у вигляді "податку". Цей захід, на який уряд країни погодився піти для отримання кредиту від ЄС, викликав паніку серед вкладників і поставив під загрозу існування фінансової системи Кіпру.

Після відмови парламенту підтримати "податок" влада острівної держави в середу проводить переговори з представниками ЄС і Росії, намагаючись врятувати країну від дефолту.