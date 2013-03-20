Циклон з Балкан принесе в Україну сильні снігопади і заметілі

Як йдеться в повідомленні Українського гідрометцентру, зокрема, складні погодні умови очікуються в зв'язку з переміщенням в Україну активного циклону з Балкан.

22-23 березня у західних (крім Закарпаття), північних, Вінницькій та Черкаській областях сильні, місцями дуже сильні снігопади, сильні хуртовини, снігові замети, в Одеській, Кіровоградській, Полтавській та Харківській областях сильний дощ та мокрий сніг; місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця; на території решти областей сильні дощі, 23 березня з переходом у мокрий сніг; в Україні, крім крайнього заходу, посилення швидкості вітру до 17-22 м/с.

На акваторії та узбережжі Чорного та Азовського морів швидкість вітру посилюватиметься до 19-24 м/с, 23 березня місцями 25-28 м/с; висота хвиль на Чорному морі 30-50 дм, на Азовському - 15-20 дм.

23-25 березня температура повітря знизиться на більшій частині території вночі до 8-14° морозу, вдень до 2-8° морозу.

У горах Карпат зберігається небезпека сходу снігових лавин.