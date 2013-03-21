Офіційний курс валют на 21 березня

04:00, 21 березня 2013
Суспільство
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Нацбанк встановив офіційний курс гривні.

Нацбанк встановив офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 21 березня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD – 799.3000 (на 20 березня – 799.3000)

100 EUR – 1034.6939 (на 20 березня – 1033.6139)

10 RUR – 2.5830 (на 20 березня – 2.5927)

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