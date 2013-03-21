Офіційний курс валют на 21 березня
04:00, 21 березня 2013Суспільство
608 0
Нацбанк встановив офіційний курс гривні.
Нацбанк встановив офіційний курс гривні
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 21 березня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD – 799.3000 (на 20 березня – 799.3000)
100 EUR – 1034.6939 (на 20 березня – 1033.6139)
10 RUR – 2.5830 (на 20 березня – 2.5927)
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter