Офіційний курс валют на 21 березня

Нацбанк встановив офіційний курс гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 21 березня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 799.3000 (на 20 березня – 799.3000) 100 EUR – 1034.6939 (на 20 березня – 1033.6139) 10 RUR – 2.5830 (на 20 березня – 2.5927) Усі курси валют на 21 березня

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