У Черкасах найбільші ями на дорогах отримали імена мера і губернатора

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласної організації "Фронту змін", 20 березня в рамках акції, направленої проти поганого стану доріг у місті, з’явилася своєрідна "алея слави" біля Черкаської облдержадміністрації, міськвиконкому, біля міської лікарні №3, облавтодору. Кожна намальована навколо ями зірка була підписана прізвищем держслужбовця, якого у «Фронті змін» вважають винним у поганому стані міських доріг. Так, в місті з’явилися персональні зірки мера Черкас Сергія Одарича і голови Черкаської облдержадміністрації Сергія Тулуба.

За словами координатора молодіжного крила "Фронту змін" Ігоря Сичова, влада каже неправду, коли звітує, що дороги відремонтовано на 90%. Важко знайти водія, який бодай слово скаже на захист черкаських доріг. Вони одні з найгірших в Україні. На капітальний ремонт доріг у Черкасах минулого року витрачено більше 60 млн грн, по всій Черкащині – в рази більше. І.Сичов зазначає: "В чиїх кишенях опинилися гроші, якщо на дорогах суцільні ями?"

Як повідомили у «Фронті змін», акцією з присвоєння імен ямам і вибоїнам було підтримано ініціативу молодих активістів черкаської "Батьківщини", які днями позначили люмінесцентною фарбою проблемні місця доріг в центрі Черкас.

Як повідомляв УНІАН. 18 березня у Черкасах активісти обласної організації «Батьківщина молода» розфарбовувала ями і вибоїни на дорогах люмінесцентною фарбою. Величезні вибоїни та ями на одній із центральних вулиць міста біля приміщення прокуратури міста Черкаси обводили фарбою, щоб їх було краще видно черкаським водіям.

Молодь також написала фарбою глибину обведених ям в дорожньому покритті та залишила на асфальті кілька лозунгів на кшталт «Мере, врятуйте наші дороги!».