Богатирьова заявляє, що епідемія туберкульозу відступила від України

Епідемію туберкульозу в Україні припинено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявила міністр охорони здоров’я України Раїса Богатирьова на брифінгу у МОЗ.

За її словами, найскладніший щодо ситуації з туберкульозом для нашої країни був 2005 рік.

«Тоді захворюваність становила на 100 тисяч населення – сто хворих на туберкульоз. Сьогодні - 60,5 на сто тисяч населення. Це досить високі показники, але епідемія сьогодні, за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, відступила від України. Ми несемо величезний тягар туберкульозу, у нас лишається високою смертність внаслідок туберкульозу. Але якщо взяти останні три роки, смертність від туберкульозу знизилася на 30%», - зазначила Р.Богатирьова.

Міністр підкреслила, що сьогодні в Україні діють нові підходи у боротьбі з тяжкою інфекційною хворобою.

«За європейським стандартом ми перейшли до формування номенклатури препаратів, до роботи тендерного комітету, абсолютно прозоро розраховується потреба у медикаментах першого і другого ряду. Навіть при обмежених ресурсах, ми змогли сьогодні забезпечити препаратами усіх, хто цього потребує лікування», - сказала Р.Богатирьова, підкресливши, що надто важлива й забезпечити безперервність процесу лікування туберкульозу, щоб унеможливити поширення мультирезистентного туберкульозу.

Зупинившись на питаннях фінансування державних програм стосовно боротьби з туберкульозом Р.Богатирьова поінформувала, що цього року з бюджету виділено близько 175 млн грн для забезпечення медичних закладів ліками і засобами медичного призначення, також додатково виділено близько 23 млн грн для забезпечення лабораторій усім необхідними для досліджень матеріалами.

«Ці кошти поєднуються з тими грантами, які надає Глобальний фонд своїм реципієнтам, громадським організаціям. Таким чином додатково закуповуються препарати, обладнання… Ми співпрацюємо з фондом Ріната Ахметова «Розвиток України», це абсолютно приватний фонд. Співпраця полягає у тому, що нам закуповують лабораторне обладнання, проводяться дуже багато тренінгів для медиків фтизіатричної служби. Така формула взаємодії дає нам можливість сказати, що у нас є ресурс необхідний для активних дій у ліквідації тягаря туберкульозу», - наголосила Р.Богатирьова.