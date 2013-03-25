Київ знову стоїть у заторах

За ніч столичні комунальники зуміли розчистити деякі дороги. Як мінімум дві смуги, з яких повністю прибрали сніг, є, зокрема, на Хрещатику, вул. Саксаганського, на деяких ділянках Московського проспекту і вул. Олени Теліги, повідомляє Сегодня.

Однак до 8 години ранку Київ вже почав занурюватися в пробки. Тягнучки охопили Троєщину, Поділ, Печерськ, перші затори з'явилися на вул. Борщагівської і Окружної. Величезна пробка сформувалася на в'їзді на Московський міст. Буквально за 20 хвилин рівень заторів, за даними Яндекс.Пробки, піднявся на два бали - з 4 до 6.