Керченський пором відновив роботу
05:16, 26 березня 2013Суспільство
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Керченська поромна переправа у понеділок відновила роботу, яку було припинено у вихідні через погану погоду.
Керченська поромна переправа / Фото Сrimeanblog.blogspot.com
Як повідомили УНІАН у прес-службі Республіканського комітету з транспорту і зв'язку, рух поромів з України до Росії і назад «здійснюється за фактичною погодою».
«У разі посилення вітру рух буде зупинено», - підкреслили в Рескомтрансі.
Рух поромів з порту «Крим» до порту «Кавказ» припинився в ніч на 24 березня через вітер швидкістю до 24 метрів на секунду і хвилювання моря в 4 бали.
Довідка УНІАН. Переправа створена в 1954 році, займається перевезенням пасажирів, автомобілів і вантажів через Керченську протоку. Її флот складається з двох поромів-криголамів і одного автопорома.
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