Яценюк: За тиждень опозиція проведе акцію за відставку Попова
13:55, 26 березня 2013Суспільство
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Опозиція 2 квітня проведе акцію протесту з вимогою відставки Попова та призначення виборів у Києві.
Яценюк: Опозиція 2 квітня проведе акцію протесту з вимогою відставки Попова
Опозиція 2 квітня проведе акцію протесту з вимогою відставки Олександра Попова з посади голови Київської міської державної адміністрації та призначення виборів у столиці.
Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк повідомив сьогодні на прес-конференції.
За його словами, протестна акція проводитиметься з вимогою проведення виборів мера міста Києва та депутатів міської ради, а також відставки “ставленика Президента України Віктора Януковича Олександра Попова”.
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