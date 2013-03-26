Яценюк: За тиждень опозиція проведе акцію за відставку Попова

13:55, 26 березня 2013
Суспільство
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Опозиція 2 квітня проведе акцію протесту з вимогою відставки Попова та призначення виборів у Києві.

Яценюк: Опозиція 2 квітня проведе акцію протесту з вимогою відставки Попова та призначення виборів у Києві

Опозиція 2 квітня проведе акцію протесту з вимогою відставки Олександра Попова з посади голови Київської міської державної адміністрації та призначення виборів у столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк повідомив сьогодні на прес-конференції.

За його словами, протестна акція проводитиметься з вимогою проведення виборів мера міста Києва та депутатів міської ради, а також відставки “ставленика Президента України Віктора Януковича Олександра Попова”.

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