«Борець» з наркотрафіком у капітанських погонах погорів на торгівлі коноплею

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на начальника управління прокуратури області Олександра Бабікова.

За його даними, факт збуту наркотиків працівником міліції було задокументовано при проведенні оперативної закупівлі – правоохоронець торгував коноплею.

О.Бабіков зазначив, що наркотики міліціонер придбав у невстановленої особи, зберігав та перевозив у власному автомобілі. Прокурор зазначив, що в автомобілі затриманого також знайшли шприц із невстановленою речовиною, який зараз передано на експертизу.

Міліціонеру оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 (незаконне придбання, зберігання, перевезення та збут особливо небезпечної наркотичної речовини) та ч. 3. ст. 364 (зловживання службовими повноваженнями працівником правоохоронного органу) КК України.

Затриманому загрожує до десяти років позбавлення волі. Розглядаються питання про обрання запобіжного заходу та відсторонення його від посади.