Двоє суддів у Києві одержали 7 тис. доларів хабара

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із засобами масової інформації столичної прокуратури.

Як з’ясувалося, судді вимагали та одержали хабар за вирішення спору у справі про порушення митного законодавства на користь фізичної особи.

Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим відділом прокуратури Києва.