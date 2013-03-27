Двоє суддів у Києві одержали 7 тис. доларів хабара
00:19, 27 березня 2013Суспільство
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Працівники прокуратури Києва спільно із столичним управлінням СБУ задокументували факт одержання хабара в розмірі 7 тис. дол. двома суддями Солом’янського районного суду Києва.
Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із засобами масової інформації столичної прокуратури.
Як з’ясувалося, судді вимагали та одержали хабар за вирішення спору у справі про порушення митного законодавства на користь фізичної особи.
Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим відділом прокуратури Києва.
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