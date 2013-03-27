Апеляційний суд відновив на посаді мера, усунутого міськрадою

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської обласної організації Комітету виборців України, 26 березня суд визнав незаконним і скасував рішення Рубіжанської міської ради від 27 червня 2012 року №22/65 про дострокове припинення повноважень міського голови м. Рубіжне (Луганська область) К.Козюберди.

Поки що суд видав сторонам лише резолютивну частину судового рішення, а мотивувальна буде пізніше. Проте, на думку юристів ЛОО КВУ, це судове рішення набуло чинності з моменту проголошення, і К.Козюберда має приступити до виконання своїх обов'язків із середи, 27 березня.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня 2012 року міська рада ухвалила рішення №22/65 «Про дострокове припинення повноважень міського голови м. Рубіжне Козюберди К.Г.». За відставку мера проголосували 26 депутатів міськради із 31, які були присутні на сесії. У рішенні сказано, що К.Козюберда не розв’язав такі гострі для Рубіжного проблеми, як теплопостачання квартир і комунальних підприємств і стан доріг.

В обласній організації Комітету виборців України дострокове припинення повноважень міського голови пов'язували з наближенням виборів до Верховної Ради 28 жовтня.