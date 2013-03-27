У нічному фастфуді за склянку води мало не пострілялися

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління Державної служби охорони при УМВС у Вінницькій області, вінничанин, повертаючись додому вночі, захотів пити. Він зайшов до одного з нічних закладів швидкого харчування і, розштовхавши чергу, підійшов до продавця і сказав, що його дуже мучить спрага і попросив, щоб вона швидше дала йому попити. Продавець оформила чоловіку замовлення, однак інші відвідувачі почали обурюватись, що чоловік так нахабно оминув чергу. Це розлютило чоловіка і він почав голосно кричати, нецензурно лаятися, потім дістав пістолет. Продавець закладу одразу натиснула кнопку тривожної сигналізації. За лічені хвилини Держохоронці затримали хулігана.

Затриманого було доставлено до райвідділу міліції. Ним виявився 35-річний вінничанин, директор одного із місцевих приватних підприємств.

Як з’ясувалося, чоловік погрожував пістолетом травматичної дії.

За даним випадком розпочато кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).