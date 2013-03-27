Офіційний курс валют на 27 березня

04:00, 27 березня 2013
Суспільство
851 0

Нацбанк встановив офіційний курс гривні.

Нацбанк встановив офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 27 березня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD – 799.3000 (на 26 березня – 799.3000)

100 EUR – 1027.9797 (на 26 березня – 1033.8946)

10 RUR – 2.5890 (на 26 березня – 2.5986)

Усі курси валют на 27 березня

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter