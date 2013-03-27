Офіційний курс валют на 27 березня
04:00, 27 березня 2013Суспільство
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Нацбанк встановив офіційний курс гривні.
Нацбанк встановив офіційний курс гривні
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 27 березня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD – 799.3000 (на 26 березня – 799.3000)
100 EUR – 1027.9797 (на 26 березня – 1033.8946)
10 RUR – 2.5890 (на 26 березня – 2.5986)
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