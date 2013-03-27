Янукович: немає необхідності збільшувати видобуток вугілля

Про це В.Янукович сказав під час зустрічі з головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації Дмитром Колєсніковим щодо соціально-економічного розвитку області, повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

На початку зустрічі глава держави зазначив, що хотів би почути від голови Дніпропетровської ОДА інформацію про поточну ситуацію в області, зокрема економічну, а також про питання, які нині є найбільш актуальними для людей.

Як повідомив після зустрічі з Президентом Д.Колєсніков, він доповів В.Януковичу про соціально-економічний розвиток Дніпропетровської області та про плани її розвитку в середньостроковій перспективі. За його словами, він також поінформував Президента про стан базових галузей економіки регіону.

«Глава держави звернув окрему увагу на розвиток вугільної та металургійної галузей. Він наголосив, що немає необхідності нарощувати обсяги видобутку вугілля, поки не будуть збудовані заводи з переробки вугілля на синтетичний газ. Президент зазначив, що Україна має потенціал для зростання металургійній галузі», - цитує Д.Колєснікова прес-служба Президента.

Також голова Дніпропетровської ОДА доповів про хід реалізації соціальних ініціатив Президента, зокрема, щодо реалізації програми доступного житла та соціального захисту дітей.