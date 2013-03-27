Депутати повстали проти "чорних археологів"

Як повідомляється на сайті парламенту, авторами цього законопроекту (р.н. 2616) є народні депутати В’ячеслав Кириленко, Марія Матіос, Олесь Доній та Богдан Бенюк.

Законопроект розроблений за участю фахівців з музейної справи і спрямований на запобігання будь-яким незаконним розкопкам, нелегальному вилученню та обігу об’єктів археологічної спадщини. Раніше ця законодавча ініціатива була представлена на засіданні Комітету Верховної Ради з питань культури і духовності і дістала підтримку членів комітету, повідомили УНІАН у прес-службі партії «За Україну!».

Один з ініціаторів законопроекту, голова парламентського комітету з питань культури і духовності В.Кириленко зазначив: «В Україні, на відміну від багатьох країн світу, до цього часу не регламентовано використання обладнання, за допомогою якого можна здійснювати пошук археологічних предметів. Тому склалася ситуація, коли нелегально викопується велика кількість унікальних артефактів, які мають загальносвітову культурну та історичну цінність. Потрапляючи на тіньовий антикварний ринок, вони у кращому випадку поповнюють приватні колекції громадян України, а в гіршому – незаконно вивозяться за межі країни».

За словами В.Кириленка, «нелегальна пошукова діяльність останніми роками перетворилася на надприбутковий бізнес і набула масового характеру. Сучасні металодетектори та геосканери, які вільно продаються і використовуються в Україні, дозволяють дуже швидко і ефективно знаходити в грунті предмети старовини».

Депутат зазначив, що, за оцінками експертів, в Україні кількість приладів, які використовуються для пошуку археологічних предметів, становить близько 90 тисяч. З них тільки 4 тис. офіційно належать державним структурам, які мають право на ведення археологічних розкопок.

«Україна швидкими темпами позбавляється своєї археологічної спадщини. Світ назавжди втрачає знання про Україну, про історію багатьох народів, які з нею пов’язані. Я сподіваюся, що наш законопроект підтримають не лише опозиційні депутати, але і ті члени парламентської більшості, яким важливо, що про них будуть думати наступні покоління українців», - заявив політик.