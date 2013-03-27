Місія МВФ прибула в Україну

«У нас нічого не змінилося, як планували почати роботу 27 березня, так і почали», - сказали з офісі.

Як повідомляв УНІАН, місія МВФ планує провести переговори з владою України в період з 27 березня по 10 квітня 2013 року для продовження переговорів про укладення нової угоди стенд-бай (SBA).

Раніше постійний представник МВФ в Україні Макс Альєр повідомив, що Фонд відзначає прогрес у переговорах з українською владою і вважає його достатнім для продовження діалогу. При цьому він зазначив, що аналіз, проведений за підсумками візиту попередньої місії, яка працювала в Україні з 29 січня по 12 лютого, підтверджує правильність раніше виданих Україні рекомендацій, зокрема, щодо необхідності вирівняти ціни на газ для населення, введення гнучкого валютного курсу і реформування банківського сектору економіки. Місія Міжнародного валютного фонду працювала в Україні з 29 січня по 12 лютого.

На думку експертів, основне завдання місії - збір технічної інформації про економічний стан України з метою продовження подальшої співпраці та пошуку умов підписання нової програми кредитування України з боку МВФ. Міністр економічного розвитку і торгівлі України Ігор Прасолов заявляв, що Мінекономрозвитку очікує приїзду місії МВФ в кінці березня, і що українська сторона демонструє стриманий оптимізм щодо переговорів по валютному курсу, тарифам і в питанні подолання дефіциту бюджету НАК «Нафтогаз України».