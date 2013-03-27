Завтра в Україні - до 16° морозу

Завтра в Україні опади не очікуються, лише на Закарпатті, Прикарпатті, у Криму, Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях невеликий сніг, мокрий сніг, вдень подекуди з дощем.

На дорогах України, крім крайнього півдня, ожеледиця. Вітер північно-східний, східний, 5-10 м/с, у Криму та Приазов'ї окремі пориви 15-20 м/с, повідомили УНІАН в Укргідромецентрі.

Температура вночі у західних і північних областях 8-13° морозу, на Чернігівщині та Сумщині до 16°, на решті території 3-8° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; в Криму та на Закарпатті вночі близько 0°, вдень 1-5° тепла.

У Київській області у четвер - без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

У Києві - без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10° морозу, вдень 0-2° тепла.