Клименко розповів, хто відповідає за виконання держбюджету

Про це він сказав в інтерв'ю журналістам на Першому національному телеканалі.

"Для того, щоб не було зайвого фіскального тиску на бізнес, і було ухвалено рішення про те, що відповідальним за формування політики митницею та податковою є Міністерство фінансів. У свою чергу, Міністерство доходів і зборів відповідає за адміністрування податків і зборів», - зазначив О.Клименко.

При цьому міністр дав зрозуміти, що його підлеглі чітко розуміють, яку відповідальну місію вони виконують.

«Якщо ми говоримо Міністерство доходів і зборів, то ми повинні розуміти, що це в першу чергу адміністратор податків і зборів. Ефективний адміністратор. І ми зробимо все для того, щоб наша ефективність із кожним днем підвищувалася», - сказав О.Клименко, уточнивши, що головним пріоритетом у роботі є надання сервісу для платників податків.

«Ми націлені на те, щоб утілювати в життя все нові й нові сервіси для того, щоб сплата податків не була обтяжливою та не вимагала зайвого часу», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня Президент України Віктор Янукович затвердив положення про Міністерство доходів і зборів. Згідно з указом, Міністерство доходів і зборів України є правонаступником Державної податкової служби України та Державної митної служби України, що реорганізуються.

Президент встановив, що у складі Міністерства доходів і зборів України та його територіальних органів утворюються й діють підрозділи податкової міліції.

Міндоходів України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань забезпечення формування єдиної державної податкової, державної митної політики в частині адміністрування податків і зборів, митних платежів та реалізації єдиної державної податкової, державної митної політики; забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування; забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями при застосуванні податкового та митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску.

Міністерство доходів і зборів створено 24 грудня 2012 року шляхом реорганізації Державної податкової служби України (ДПСУ) і Державної митної служби.

Міністром доходів і зборів Президент призначив Олександра Клименка – колишнього голову ДПСУ.