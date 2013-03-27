Опозиція чекає від Попова плану порятунку Києва від потопу

Об’єднана опозиція «Батьківщина» вимагає від голови Київської міськдержадміністрації Олександра Попова “негайно оприлюднити план заходів з недопущення катастрофічних наслідків танення безпрецедентної кількості снігу у столиці України”.

Про це йдеться у заяві, переданій агентству УНІАН прес-службою ВО “Батьківщина”.

У заяві зазначається, що вже вчора “виявилися затопленими масиви Петрівка та Голосієво, вода на дорогах сягала такого рівня, що проникала у салони автомобілів”, при цьому в Києві ще не було плюсової температури, тому підтоплення двох масивів трапилося лише після того, як кілька годин світило сонце.

«Важко уявити, що чекає місто у разі різкого потепління, якщо вчора без серйозного підвищення температури плавав центр Києва. Навчені злочинною неспроможністю влади протистояти сніговій стихії, сьогодні кияни живуть тривожним очікуванням і сподіванням на самих себе», - йдеться у заяві.

«Батьківщина» наполягає на терміновому оприлюдненні плану дій влади з підготовки та подолання стихії. У заяві сказано, що має бути налагоджена чітка система on-line інформування жителів столиці про дії оперативного штабу, доведено до кожного громадянина телефони і адреси, за якими можна отримати допомогу чи консультацію.

“Так само служби КМДА зобов’язані повідомити людям карти з місцями найбільш імовірних підтоплень та, задіявши підрозділи МНС, Міністерства внутрішніх справ, не допустити виникнення заторів, пошкодження помешкань, рухомих засобів й іншого майна киян”, - йдеться у заяві.

Її автор наголошують: «Пане Попов, вчора, замість того, щоб прийняти відповідальність за безпорадність міської влади під час організації роботи по захисту столиці від снігового колапсу, Ви зробили як справжній боягуз - визначили на роль «цапа відбувала» свого заступника Мазурчака і відправили його у відставку. Ви продемонстрували справжню рішучість і готовність до кардинальних рішень там, де йдеться про можливість перекласти провину на підлеглих”. “Тепер київська громада має право сподіватися, що Ви з такою ж рішучістю займетеся своїми прямими обов’язками по запобіганню нового стихійного лиха у столиці України», - заявляють в опозиції.