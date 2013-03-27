Опозиція чекає від Попова плану порятунку Києва від потопу
Об’єднана опозиція «Батьківщина» вимагає від голови КМДА Олександра Попова показати план порятунку Києва від повені.
Об’єднана опозиція «Батьківщина» вимагає від голови Київської міськдержадміністрації Олександра Попова “негайно оприлюднити план заходів з недопущення катастрофічних наслідків танення безпрецедентної кількості снігу у столиці України”.
Про це йдеться у заяві, переданій агентству УНІАН прес-службою ВО “Батьківщина”.
У заяві зазначається, що вже вчора “виявилися затопленими масиви Петрівка та Голосієво, вода на дорогах сягала такого рівня, що проникала у салони автомобілів”, при цьому в Києві ще не було плюсової температури, тому підтоплення двох масивів трапилося лише після того, як кілька годин світило сонце.
«Важко уявити, що чекає місто у разі різкого потепління, якщо вчора без серйозного підвищення температури плавав центр Києва. Навчені злочинною неспроможністю влади протистояти сніговій стихії, сьогодні кияни живуть тривожним очікуванням і сподіванням на самих себе», - йдеться у заяві.
«Батьківщина» наполягає на терміновому оприлюдненні плану дій влади з підготовки та подолання стихії. У заяві сказано, що має бути налагоджена чітка система on-line інформування жителів столиці про дії оперативного штабу, доведено до кожного громадянина телефони і адреси, за якими можна отримати допомогу чи консультацію.
“Так само служби КМДА зобов’язані повідомити людям карти з місцями найбільш імовірних підтоплень та, задіявши підрозділи МНС, Міністерства внутрішніх справ, не допустити виникнення заторів, пошкодження помешкань, рухомих засобів й іншого майна киян”, - йдеться у заяві.
Її автор наголошують: «Пане Попов, вчора, замість того, щоб прийняти відповідальність за безпорадність міської влади під час організації роботи по захисту столиці від снігового колапсу, Ви зробили як справжній боягуз - визначили на роль «цапа відбувала» свого заступника Мазурчака і відправили його у відставку. Ви продемонстрували справжню рішучість і готовність до кардинальних рішень там, де йдеться про можливість перекласти провину на підлеглих”. “Тепер київська громада має право сподіватися, що Ви з такою ж рішучістю займетеся своїми прямими обов’язками по запобіганню нового стихійного лиха у столиці України», - заявляють в опозиції.